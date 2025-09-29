De Bruyne arriva una magra consolazione | ha già raggiunto un record con il Napoli
Nonostante l’amarezza per la sostituzione e per la sconfitta al termine del match, Kevin De Bruyne può consolarsi con un nuovo record Il Napoli cade contro il Milan, e per la prima volta in stagione in Serie A non arrivano i tre punti. I tifosi azzurri si aspettavano un risultato diverso rispetto al 2-1 maturato nei 90 minuti di gioco in quel San Siro. Dopo pochi istanti dal fischio d’inizio i rossoneri erano già avanti e questo ha complicato di molto i piani degli uomini di Antonio Conte. Poi, il raddoppio di Christian Pulisic alla mezz’ora ha spezzato le gambe agli azzurri. Nella ripresa, i Campioni d’Italia sono scesi in campo con un altro approccio, e hanno riacceso il match grazie al rigore segnato da Kevin De Bruyne. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: bruyne - arriva
Napoli, esordio De Bruyne: arriva il messaggio social
Napoli, arriva De Bruyne: attesa per l'arrivo a Castel Volturno
De Laurentiis arriva a Dimaro: “De Bruyne farà la differenza. Conte? Non sbaglia mai”
– 20:45 San Siro accende le luci: Modric e De Bruyne promettono spettacolo, Allegri e Conte preparano ogni mossa. Il Napoli arriva con gioco organizzato, intensità dall’inizio, testa fredda e fame vera. Questa sfida non la vince il nome, la - facebook.com Vai su Facebook
#Neres: “Con De Bruyne basta correre, tanto la palla arriva prima o poi” Il brasiliano prosegue: “Mi piacerebbe giocare di più per andare al Mondiale” - X Vai su X
De Bruyne arriva anche sul presepe: in lavorazione la statuina del maestro Ferrigno - Il maestro Marco Ferrigno, storico artigiano di San Gregorio Armeno, ha realizzato una scultura in ... Secondo ilmattino.it
Kevin De Bruyne al Napoli, arriva la statuina di Genny Di Virgilio - Il centrocampista belga è arrivato questa mattina a Roma per sostenere le visite mediche di rito presso la clinica Villa Stuart. Lo riporta ilmattino.it