Nonostante l’amarezza per la sostituzione e per la sconfitta al termine del match, Kevin De Bruyne può consolarsi con un nuovo record Il Napoli cade contro il Milan, e per la prima volta in stagione in Serie A non arrivano i tre punti. I tifosi azzurri si aspettavano un risultato diverso rispetto al 2-1 maturato nei 90 minuti di gioco in quel San Siro. Dopo pochi istanti dal fischio d’inizio i rossoneri erano già avanti e questo ha complicato di molto i piani degli uomini di Antonio Conte. Poi, il raddoppio di Christian Pulisic alla mezz’ora ha spezzato le gambe agli azzurri. Nella ripresa, i Campioni d’Italia sono scesi in campo con un altro approccio, e hanno riacceso il match grazie al rigore segnato da Kevin De Bruyne. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - De Bruyne, arriva una magra “consolazione”: ha già raggiunto un record con il Napoli