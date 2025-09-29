Dazi Usa Trump | Tariffe al 100% sui film realizzati fuori dagli Stati Uniti

29 set 2025

"Il nostro settore cinematografico è stato sottratto agli Stati Uniti d'America da altri Paesi, proprio come si ruba una caramella a un bambini", ha detto il presidente, che ha messo nel mirino anche i mobili. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Trump rilancia i dazi sul cinema: "Tariffe al 100% sui film realizzati fuori dagli Usa" - Il presidente americano annuncia una stretta protezionistica che impatterà sull'industria di Hollywood: la mossa per attaccare il governatore dem Gavin Newsom

Trump annuncia «tariffe al 100% su i film realizzati fuori dagli Usa» - "La California, con il suo governatore debole e incompetente, è stata particolarmente colpita!

