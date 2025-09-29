Dazi Trump | Tariffe al 100% su film realizzati fuori dagli Usa

(Adnkronos) – Il presidente americano Donald Trump ha annunciato dazi al 100% sui film realizzati al di fuori degli Stati Uniti, per risolvere – a suo dire – "l'annoso problema" del settore cinematografico "sottratto agli Usa da altri Paesi, proprio come si ruba una caramella a un bambino".  "La California, con il suo governatore debole

