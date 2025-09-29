Ciak, si gira. Sì, proseguono le riprese di quel film tragicomico, a tratti horror, con Donald Trump attore principale e con dazi fil rouge della trama. Da quel 2 aprile, giorno della prima annunciazione delle sue imposte, i settori colpiti nonché i Paesi presi di mira sono stati svariati e variopinti. Di fatto, mancano all’appello . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Dazi, Trump ripesca il cinema: “Tariffe al 100% sui film realizzati fuori dagli Usa”