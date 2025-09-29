Dazi Trump punta al cinema | Tariffe sui film realizzati fuori dagli Usa
Donald Trump ha annunciato nuovi dazi, stavolta per proteggere l’industria cinematografica statunitense. Il presidente americano, infatti, ha scritto sul proprio social Truth che imporrà extra tariffe del 100 per cento su tutte le opere realizzate fuori dai confini degli Usa. Trump ha scritto che gli altri Paesi « ci hanno derubato questo settore, proprio come si ruba una caramella a un bambino». Quindi, «al fine risolvere questo annoso e infinito problema, imporr ò una tariffa del 100% su tutti i film realizzati al di fuori degli Stati Uniti ». In realtà il vero obiettivo del suo attacco non è l’Europa ma Gavin Newson, ex sindaco di San Francisco. 🔗 Leggi su Lettera43.it
