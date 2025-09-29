Dazi raddoppiati per chi fa film fuori dagli Stati Uniti l’ultimo avvertimento di Trump per Hollywood

In un post sul suo social Truth, il presidente americano Donald Trump ha annunciato che imporrà tariffe su tutti i film prodotti al di fuori degli Stati Uniti. «Il nostro settore cinematografico – ha scritto il presidente – è stato sottratto agli Stati Uniti d’America da altri Paesi, proprio come si ruba “ una caramella a un bambino ”». Trump ha poi aggiunto: «La California, con il suo governatore debole e incompetente – il democratico Gavin Newsom, ndr –, è stata particolarmente colpita! Pertanto, al fine di risolvere questo annoso e infinito problema, imporrò una tariffa del 100% su tutti i film realizzati al di fuori degli Stati Uniti». 🔗 Leggi su Open.online

