Dazi raddoppiati per chi fa film fuori dagli Stati Uniti l’ultimo avvertimento di Trump per Hollywood
In un post sul suo social Truth, il presidente americano Donald Trump ha annunciato che imporrà tariffe su tutti i film prodotti al di fuori degli Stati Uniti. «Il nostro settore cinematografico – ha scritto il presidente – è stato sottratto agli Stati Uniti d’America da altri Paesi, proprio come si ruba “ una caramella a un bambino ”». Trump ha poi aggiunto: «La California, con il suo governatore debole e incompetente – il democratico Gavin Newsom, ndr –, è stata particolarmente colpita! Pertanto, al fine di risolvere questo annoso e infinito problema, imporrò una tariffa del 100% su tutti i film realizzati al di fuori degli Stati Uniti». 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: dazi - raddoppiati
Parmigiano, dazi raddoppiati a New York. Sul pasticcio dogane interviene Tajani
A meno di ripensamenti dell’ultimo minuto entrano in vigore gli incrementi delle tariffe del 25% contro Messico e Canada. Raddoppiati i dazi sulla Cina, al 20%. A Wall Street, dopo un febbraio dal bilancio negativo, marzo è iniziato con un ribasso: Ieri S&P500 - facebook.com Vai su Facebook
Trump annuncia dazi al 100% sui film prodotti fuori dagli Stati Uniti: “L’industria del cinema ci è stata rubata” - Donald Trump annuncia dazi del 100% sui film prodotti fuori dagli USA: "Ci hanno rubato l'industria cinematografica come caramelle a un bambino" ... Riporta fanpage.it
Trump rilancia i dazi sul cinema: “Tariffe al 100% sui film realizzati fuori dagli Usa” - Il presidente americano annuncia una stretta protezionistica che impatterà sull’industria di Hollywood: la mossa per attaccare il governatore dem Gavin Newsom ... Lo riporta repubblica.it