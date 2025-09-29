Dazi oltre il 15% Trump rilancia | per Gros è solo spettacolo mediatico

Sbircialanotizia.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Annunci roboanti e cifre da capogiro tornano ad agitare l’arena globale: l’ultima offensiva commerciale di Donald Trump prevede dazi monstre su mobili e pellicole non ‘made in USA’. Secondo l’economista Daniel Gros, lo show conta più della strategia: serve a mantenere i riflettori accesi ogni giorno. La minaccia sulle catene del valore globale L’annuncio prevede . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

dazi oltre il 15 trump rilancia per gros 232 solo spettacolo mediatico

© Sbircialanotizia.it - Dazi oltre il 15%, Trump rilancia: per Gros è solo spettacolo mediatico

In questa notizia si parla di: dazi - oltre

Dazi, mercato high yield europeo guarda oltre incertezza

Dazi, le stime di Visconti (Ficei): “Evitare che lievitino oltre il 10% e che si crei un effetto domino nell’economia”

Si avvicina l’intesa sui dazi, ma per l’Ue saranno oltre il 10%

dazi oltre 15 trumpI dazi di Trump non hanno per ora impatto gli utili delle aziende Usa. Ma la situazione potrebbe non durare. Ecco perché - Finora la crescita statunitense è stata protetta dagli stock accumulati prima dell’entrata in vigore e d ... Secondo milanofinanza.it

dazi oltre 15 trumpI dazi di Trump distruggono l’export, -21% negli Usa ad agosto - Ue sono crollate ad agosto e hanno risentito principalmente dei dazi imposti da Trump, dopo mesi in cui le scorte avevano creato l’effetto opposto ... Si legge su quifinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Dazi Oltre 15 Trump