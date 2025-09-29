BORSE RECORD da Wall Street all’Europa ma sui massimi anche le quotazioni dei bitcoin e dell’oro e l’offerta di moneta. Ai massimi storici sono anche il debito federale e l’inflazione non sembra cedere. E’ quello che gli investitori hanno trovato in questo inizio di settembre dicendo addio al periodo delle vacanze. E di cui, secondo Carlo Benetti, Market Specialist di Gam, bisogna tenere conto impostando le strategie autunnali che devono avere come focus i mercati dei Paesi emergenti. I 22mila nuovi occupati creati in agosto corroborano infatti l’indebolimento del mercato del lavoro americano con il tasso di disoccupazione salito al 4,3%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dazi e geopolitica per riscrivere l’equilibrio globale