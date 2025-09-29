Dazi e geopolitica per riscrivere l’equilibrio globale
BORSE RECORD da Wall Street all’Europa ma sui massimi anche le quotazioni dei bitcoin e dell’oro e l’offerta di moneta. Ai massimi storici sono anche il debito federale e l’inflazione non sembra cedere. E’ quello che gli investitori hanno trovato in questo inizio di settembre dicendo addio al periodo delle vacanze. E di cui, secondo Carlo Benetti, Market Specialist di Gam, bisogna tenere conto impostando le strategie autunnali che devono avere come focus i mercati dei Paesi emergenti. I 22mila nuovi occupati creati in agosto corroborano infatti l’indebolimento del mercato del lavoro americano con il tasso di disoccupazione salito al 4,3%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: dazi - geopolitica
I dazi di Donald sono più geopolitica che economia
Dazi e geopolitica, la sfida di Simest per il made in Italy
Il governo conferma le misure sul ceto medio ma dazi e geopolitica frenano gli entusiasmi
Golf CLub Punta Ala, 20.09.2025 Conferenza Fideuram con il giornalista Simone Pieranni sul tema "L'Asia di domani tra geopolitica, dazi e intelligenza artificiale". foto e clip dell'evento - facebook.com Vai su Facebook
Nel clima internazionale rovente Italia e Francia hanno gli stessi problemi: i dazi di Trump, l’incertezza geopolitica, le guerre, il calo demografico. Invece di farsi dispetti, lavorino insieme per un’Europa più forte. La mia intervista a Il Messaggero - X Vai su X
SCENARIO DAZI/ Dal Mercosur al Giappone, la strategia che serve alla UE per neutralizzare Trump - Mercosur va limato, ma per rispondere ai dazi USA la UE ha bisogno di altro: una strategia geopolitica che guardi ad altri mercati In base a mie simulazioni emerge la rilevanza ... Secondo ilsussidiario.net
«La Corte Suprema non cancellerà i dazi. Il carico più pesante? Sui consumatori Usa» - L’Unione europea conserverà l’accordo commerciale siglato con Washington, la Cina rafforzerà il suo peso geopolitico e ... Come scrive corriere.it