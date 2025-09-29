Davvero Donald Trump può vincere il Nobel per la Pace? La lista dei sostenitori è nutrita
Ogni anno l’annuncio del vincitore del Premio Nobel per la Pace cattura l’attenzione globale, celebrando coloro che hanno lottato attivamente per la fratellanza tra i popoli, la difesa dei diritti umani e la risoluzione dei conflitti. Tra i nomi che hanno più volte espresso il desiderio di questo prestigioso riconoscimento spicca quello del presidente americano Donald Trump. Con l’audacia che lo contraddistingue, Trump ha più volte dichiarato di aver concluso ben sette guerre, arrivando a vantarsi di averne fermata “una al mese” durante i suoi mandati alla Casa Bianca. Ma qual è la verità dietro queste affermazioni? E chi sono i sostenitori di Trump che lo hanno proposto per il Nobel? Già nel 2018 e nel 2020 Trump aveva manifestato stupore per non aver ancora ricevuto il premio, a differenza di predecessori come Theodore Roosevelt, Thomas Woodrow Wilson, Jimmy Carter e Barack Obama. 🔗 Leggi su Cultweb.it
