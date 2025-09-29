David di nuovo dal primo minuto? Tudor ha un piano preciso per il canadese in vista di Villarreal Juve | ecco cosa potrebbe succedere

Juventusnews24.com | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

David è in pole position per una maglia da titolare contro il Villarreal in Champions, anche a causa delle prestazioni deludenti delle alternative. La  Juventus  di  Igor Tudor  si prepara alla cruciale trasferta di  Champions League  contro il  Villarreal  e il tecnico croato deve sciogliere i dubbi sul reparto offensivo. Secondo quanto riportato da  Tuttosport, l’attaccante canadese  Jonathan David  è il favorito per partire dal primo minuto.  David, che nell’ultima gara di campionato contro l’ Atalanta  è rimasto in panchina, è ora pronto a guidare l’attacco della  Vecchia Signora  nel match europeo di mercoledì. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

