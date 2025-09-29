David di nuovo dal primo minuto? Tudor ha un piano preciso per il canadese in vista di Villarreal Juve | ecco cosa potrebbe succedere
David è in pole position per una maglia da titolare contro il Villarreal in Champions, anche a causa delle prestazioni deludenti delle alternative. La Juventus di Igor Tudor si prepara alla cruciale trasferta di Champions League contro il Villarreal e il tecnico croato deve sciogliere i dubbi sul reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’attaccante canadese Jonathan David è il favorito per partire dal primo minuto. David, che nell’ultima gara di campionato contro l’ Atalanta è rimasto in panchina, è ora pronto a guidare l’attacco della Vecchia Signora nel match europeo di mercoledì. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Il nuovo film diretto da James Gunn sarà cinema dal 9 luglio. David Corenswet e Rachel Brosnahan raccontano i loro personaggi, Superman/Clark Kent e Lois Lane.
Chi è David Corenswet, il nuovo Superman che odia i maschi tossici
David Corenswet ha sfoggiato un nuovo orologio in oro che fa dimenticare L'uomo d'acciaio
Nuovo stadio: design visionario, rigenerazione urbana e 71.500 posti, ma chi lo disegnerà? Ecco il percorso dell'architetto internazionale David Manica
Nuova perdita a bilancio (-58), nuovo aumento di capitale (110), nuovo bond (150): l'allegra crociera della Juventus, più riverita che mai, nei mari della Serie A e i guai dell'ammiraglio Tudor ormai sempre più delegittimato Un miliardo di perdite dal 2018 a oggi
David, primi passi in bianconero: Tudor lavora sul nuovo bomber da 25 gol - D’altronde la burocrazia che causa un ritardo non sorprende nessuno, in Italia, ma dopo l’assenza al raduno ieri alla Continassa si è visto per la prima volta il sorriso più atteso, quello stampato ... Riporta gazzetta.it
I primi marcatori della Champions League: Promise David segna il primo gol della fase campionato 2025/26 - L'attaccante canadese dell'Union SG, Promise David, ha segnato il primo gol della fase campionato della UEFA Champions League 2025/26. Lo riporta it.uefa.com