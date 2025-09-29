David di nuovo dal primo minuto? Tudor ha un piano preciso per il canadese in vista di Villarreal Juve | ecco cosa potrebbe succedere

David è in pole position per una maglia da titolare contro il Villarreal in Champions, anche a causa delle prestazioni deludenti delle alternative. La Juventus di Igor Tudor si prepara alla cruciale trasferta di Champions League contro il Villarreal e il tecnico croato deve sciogliere i dubbi sul reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’attaccante canadese Jonathan David è il favorito per partire dal primo minuto. David, che nell’ultima gara di campionato contro l’ Atalanta è rimasto in panchina, è ora pronto a guidare l’attacco della Vecchia Signora nel match europeo di mercoledì. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

