Dati sull' affluenza primato in provincia per Monsano e Castelleone di Suasa

Anconatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La provincia di Ancona ha chiuso la tornata elettorale con un dato complessivo del 50,4%. Nelle rilevazioni dei singoli comuni, spicca il dato di Monsano e Castelleone di Suasa, dove hanno votato quasi il 60% degli aventi diritto. La percentuale più bassa si è riscontrata invece a Cerreto d'Esi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

