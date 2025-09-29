Dati sull' affluenza primato in provincia per Monsano e Castelleone di Suasa

La provincia di Ancona ha chiuso la tornata elettorale con un dato complessivo del 50,4%. Nelle rilevazioni dei singoli comuni, spicca il dato di Monsano e Castelleone di Suasa, dove hanno votato quasi il 60% degli aventi diritto. La percentuale più bassa si è riscontrata invece a Cerreto d'Esi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it