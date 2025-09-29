Dati sull' affluenza primato in provincia per Monsano e Castelleone di Suasa
La provincia di Ancona ha chiuso la tornata elettorale con un dato complessivo del 50,4%. Nelle rilevazioni dei singoli comuni, spicca il dato di Monsano e Castelleone di Suasa, dove hanno votato quasi il 60% degli aventi diritto. La percentuale più bassa si è riscontrata invece a Cerreto d'Esi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: dati - sull
E Pechino "tarocca" i dati sull'export. "Aumentato del 4,9%"
Morire di caldo: i primi dati sull’impatto dell’ondata di calore di quest’estate
Salgono ancora i costi del carrello della spesa: a giugno +2,8%, alimentari a +4,2%. I dati Istat sull’inflazione
A latere, due cose: 1) Non ho i dati, ma non mi stupirebbe scoprire che l'ultima volta che due del vivaio Inter hanno fatto assist e gol nella stessa azione erano gli anni '80 o giù di lì. 2) Il professor Libero da Chiesavecchia sull'Isella è tornato a dispensare lezion - X Vai su X
Alla Festa dell’Unità di Palermo i dati sulla crisi del commercio - facebook.com Vai su Facebook