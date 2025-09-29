Data di uscita del secondo film dei simpson fissata per il 23 luglio 2027

annuncio ufficiale della data di uscita di “the simpsons movie 2”. Una notizia attesa dagli appassionati di lunga data si è recentemente concretizzata: il sequel di The Simpsons Movie ha finalmente una data di lancio. La casa di produzione ha comunicato che il nuovo capitolo della celebre serie animata arriverà nelle sale cinematografiche il 23 luglio 2024. Questa conferma, diffusa attraverso un post su Instagram da 20th Century Studios, alimenta l’attesa e la curiosità del pubblico. dettagli sulla produzione e anticipazioni sul film. informazioni principali sulla pellicola. Il film avrà una durata stimata di circa 87 minuti, con la regia affidata a david silverman. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

