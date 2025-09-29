Daspo per quattro ultras del Parma dopo gli scontri di Cremona
Daspo nei confronti di quattro supporter del Parma. Dopo gli scontri in occasione della partita tra Cremonese e Parma, è arrivata la decisione del Questore di Cremona.Gli Scontri e il ProvvedimentoPoco prima delle 13, secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, alcuni ultras del Parma. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
