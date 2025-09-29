Dario Vitale debutta con Versace e la collezione è già un enorme successo
È stato un momento fondamentale per Versace: dopo la vendita a Prada, e l’uscita di scena di Donatella dal ruolo di direttore creativo, tutti i riflettori erano puntati su Dario Vitale e la sua nuova collezione. Il designer del brand della Medusa ha debuttato, con la collezione Spring Summer 2026, alla Milano Fashion Week. E questo debutto è stato un vero e proprio successo: ma quali sono i punti di forza degli abiti? Dario Vitale presenta la sua collezione Versace alla Milano Fashion Week. L’evento si è basato su una vera e propria lettera d’amore a Gianni Versace. La Pinacoteca Ambrosiana, quella che inizialmente doveva essere location di una semplice presentazione, è diventata invece cornice di una vera e propria sfilata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
