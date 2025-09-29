Danze di cortile martedì 30 settembre l' ultimo appuntamento a Shangai
È il quartiere Shangai (blocco San Giovanni) a ospitare il 30 settembre alle 18 l’ultimo appuntamento, a ingresso libero, con Danze di Cortile. Per l’occasione le organizzatrici chiedono a tutti coloro che assisteranno alla performance di indossare qualcosa di colore rosso. Danze di Cortile, che. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
20 settembre ore 21 musica dal vivo e balli nel Cortile di via Cesana 3 con LE DANZE Un concerto che offre i più famosi Canti e Balli Sardi della tradizione e una selezione delle canzoni più belle dei Tancaruja con i SONOS DE ATTESU Pino Martini Obinu: ba - facebook.com Vai su Facebook