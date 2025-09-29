Danni vascolari e nanoplastiche | il mix dannoso che porta alla demenza

Non c’è ancora un’assoluta certezza sulle cause della demenza senile in generale e dell’ Alzheimer in particolare, ma tra i fattori che ne favoriscono l’insorgenza è stata da tempo una cattiva vascolarizzazione del cervello. A fare più luce su questo collegamento arriva ora una ricerca condotta da Elaine Bearer, professoressa emerita e ricercatrice presso il Dipartimento di Patologia della Facoltà di Medicina dell’Università del New Mexico (UNM). Una negativa combinazione di fattori ai danni del cervello. In un articolo recentemente pubblicato sul The American Journal of Pathology, Elaine Bearer ha presentato un nuovo modello di classificazione delle demenze, mettendo in luce i legami tra danno ai vasi cerebrali e insorgenza della malattia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Danni vascolari e nanoplastiche: il mix dannoso che porta alla demenza

