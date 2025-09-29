Danimarca caccia in volo per far rispettare la sovranità

Permangono in allerta per due F-16, che sono in standby nella base aerea di Skrydstrup e possono decollare con un preavviso. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Danimarca, caccia in volo “per far rispettare la sovranità”

In questa notizia si parla di: danimarca - caccia

"Mano russa dietro i droni su Danimarca e Norvegia". E Rutte avvisa Putin: "Pronti ad abbattere i caccia"

Kiev: abbattuto caccia russo. Nuovo allarme droni in Danimarca: "Sorvolata zona militare"

Droni russi in Danimarca, aeroporti chiusi e caccia pronti al decollo: cosa sta succedendo?

Ancora alta tensione nei cieli d'Europa. Mentre la Danimarca denuncia un nuovo sconfinamento di droni, la NATO fa alzare due caccia stanziati in Lituania per la presenza velivoli russi vicino allo spazio aereo della Lettonia - X Vai su X

Tg3. . Ancora alta tensione nei cieli d'Europa. Mentre la Danimarca denuncia un nuovo sconfinamento di droni, la NATO fa alzare due caccia stanziati in Lituania per la presenza velivoli russi vicino allo spazio aereo della Lettonia. Maria Grazia Fiorani per il Tg - facebook.com Vai su Facebook

Danimarca, caccia in volo sull'isola di Bornholm - Un caccia danese ha sorvolato l'isola di Bornholm in un'azione che mira a far rispettare la sovranità del Paese e fornire supporto agli aerei civili dopo che droni più volte ha ... Da msn.com

Altri droni avvistati, caccia danesi in volo. Tra pochi giorni tutti i leader Ue saranno a Copenaghen - Un aereo da caccia danese ha sorvolato ieri sera l'isola di Bornholm, nell'ambito di un'operazione di "preparazione al respingimento". Scrive affaritaliani.it