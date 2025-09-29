Danilo Dennis Sollazzo | Conta vincere il resto è un contentino A Los Angeles non voglio ripetere la figura di Parigi

29 set 2025

Danilo Dennis Sollazzo ha rilasciato una lunga intervista nel corso dell’ultima puntata di OA Focus, trasmissione visibile sul canale Youtube di OA Sport. Due settimane dopo aver firmato il nuovo record mondiale di finale nella carabina ad aria compressa dai 10 metri in Coppa del Mondo a Ningbo, il fenomenale azzurro ha ripercorso le tappe principali della sua carriera svelando alcuni aneddoti interessanti e tornando anche sul suo debutto olimpico a Parigi 2024. “ Ho iniziato all’età di 11 anni e mezzo, ma la mia passione per il tiro era cominciata già quando avevo 10 anni. Ero con mio padre in vacanza in Sicilia e c’era una fiera in cui mi ha portato a sparare alle lattine. 🔗 Leggi su Oasport.it

Danilo Dennis Sollazzo: "Conta vincere, il resto è un contentino. A Los Angeles non voglio ripetere la figura di Parigi"

