Daniil Medvedev sfiderà Tien in semifinale a Pechino | sconfitto Alexander Zverev

Calato il sipario sulla giornata dedicata ai quarti di finale dell’ATP500 di Pechino. Sul cemento cinese Jannik Sinner (n.2 del mondo) ha confermato i favori del pronostico e sconfitto l’ungherese Fabian Marozsan (n.52 ATP) col punteggio di 6-1 7-5. Una partita che si è un po’ complicata nel secondo parziale per l’azzurro, bravo però a fare la differenza spalle al muro e a uscirne da campione. Sul suo cammino ci sarà l’australiano Alex de Minaur. Il n.8 del ranking ha sfruttato il ritiro dopo pochi game del ceco Jakub Mensik (n.19 del mondo) sullo score di 4-1 nel 1° set in favore dell’aussie. Nuova sfida dunque tra de Minaur e Sinner, in cerca del primo successo contro il pusterese nell’undicesimo incrocio tra loro nel massimo circuito internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

