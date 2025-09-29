Daniele Sebastiani pres Pescara a TvPlay | Baldini Verratti Zeman Arena | vi dico tutto
Il presidente del Pescara, Sebastiani, è intervenuto in diretta su TvPlay: ecco il suo intervento integrale “SUL PESCARA” – “Per il percorso fatto fino ad oggi siamo contenti. La B è cambiata rispetto a 4 anni fa, il livello si è alzato. Anche i costi si sono alzati. Vediamo di fare un bel campionato, abbiamo tanti giovani interessanti”. “SU SILVIO BALDINI” – “Baldini? Abbiamo fatto un bellissimo percorso l’anno scorso, se finisce quel tipo di sentimento è giusto fare altre scelte. Sono legatissimo a Silvio, lo sarò per sempre. Lui è riuscito a trasmettere tanta motivazione alla squadra. Non sono arrabbiato con lui perché è andato via, ora sta facendo un lavoro diverso che sono sicuro a lui piaccia molto”. 🔗 Leggi su Tvplay.it
In questa notizia si parla di: daniele - sebastiani
Daniele Sebastiani ospite a TvPlay: il Presidente del Pescara dal trio Immobile, Insigne, Verratti a oggi
E' tornato a parlare alla Domenica Sportiva su Rete8 il presidente Daniele Sebastiani. Buone notizie su Gravillon. "Ci ha detto il suo avvocato che è svincolato da gennaio. In settimana ci arriveranno i documenti necessari al tesseramento". E sul Pescara ha d - facebook.com Vai su Facebook
Pescara, Sebastiani: "Costi fuori controllo in Serie B. Ricavi crollati del 30%" - Ospite del podcast 'Non è più domenica', Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul campionato. Riporta tuttomercatoweb.com
Pescara, Sebastiani: "Letizia sembrava Beckenbauer. Verratti? Manda cuoricini" - Ospite dei microfoni di Rete 8, Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, è intervenuto dopo il poker inflitto all'Audace Cerignola al 'Monterisi' nella semifinale di andata dei playoff: “Vittoria ... Scrive m.tuttomercatoweb.com