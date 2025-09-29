Il presidente del Pescara, Sebastiani, è intervenuto in diretta su TvPlay: ecco il suo intervento integrale “SUL PESCARA” – “Per il percorso fatto fino ad oggi siamo contenti. La B è cambiata rispetto a 4 anni fa, il livello si è alzato. Anche i costi si sono alzati. Vediamo di fare un bel campionato, abbiamo tanti giovani interessanti”. “SU SILVIO BALDINI” – “Baldini? Abbiamo fatto un bellissimo percorso l’anno scorso, se finisce quel tipo di sentimento è giusto fare altre scelte. Sono legatissimo a Silvio, lo sarò per sempre. Lui è riuscito a trasmettere tanta motivazione alla squadra. Non sono arrabbiato con lui perché è andato via, ora sta facendo un lavoro diverso che sono sicuro a lui piaccia molto”. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Daniele Sebastiani (pres. Pescara) a TvPlay: “Baldini, Verratti, Zeman, Arena: vi dico tutto”