Daniele Sebastiani sarà ospite oggi a TvPlay, il Presidente del Pescara è ricordato per il trio formato da Immobile, Insigne e Verratti, ma ancora oggi guida il Delfino. Diventa interessante scoprire tutto quello che avrà da raccontare su un percorso che merita di essere messo nel mirino. (ANSA) TvPlay.it Daniele Sebastiani è nato a Pescara il 13 febbraio del 1965, legatissimo alla sua città inizia il ruolo dirigenziale nel Delfino dal 2009 in seguito al fallimento della società calcistica. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Daniele Sebastiani ospite a TvPlay: il Presidente del Pescara dal trio Immobile, Insigne, Verratti a oggi