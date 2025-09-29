Daniele Sebastiani ospite a TvPlay | il Presidente del Pescara dal trio Immobile Insigne Verratti a oggi
Daniele Sebastiani sarà ospite oggi a TvPlay, il Presidente del Pescara è ricordato per il trio formato da Immobile, Insigne e Verratti, ma ancora oggi guida il Delfino. Diventa interessante scoprire tutto quello che avrà da raccontare su un percorso che merita di essere messo nel mirino. (ANSA) TvPlay.it Daniele Sebastiani è nato a Pescara il 13 febbraio del 1965, legatissimo alla sua città inizia il ruolo dirigenziale nel Delfino dal 2009 in seguito al fallimento della società calcistica. 🔗 Leggi su Tvplay.it
E' tornato a parlare alla Domenica Sportiva su Rete8 il presidente Daniele Sebastiani. Buone notizie su Gravillon. "Ci ha detto il suo avvocato che è svincolato da gennaio. In settimana ci arriveranno i documenti necessari al tesseramento". E sul Pescara ha d