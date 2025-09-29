Daniele Pavan stroncato da un malore mentre gareggiava ai campionati italiani di coastal rowing | il canottiere aveva 50 anni

Sabato pomeriggio, durante i campionati italiani di coastal rowing a Trieste, il 50enne Daniele Pavan, atleta della Società Canottieri Garda Salò, è morto dopo essersi sentito. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Daniele Pavan stroncato da un malore mentre gareggiava ai campionati italiani di coastal rowing: il canottiere aveva 50 anni

