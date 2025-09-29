Daniele Mariani riconfermato alla guida di Fiesa Confesercenti Modena e nuovo presidente regionale

Daniele Mariani, storico commerciante modenese nel settore ortofrutticolo, è stato riconfermato alla guida della Presidenza Provinciale Fiesa Confesercenti Modena (Federazione Italiana Esercenti Settore Alimentare) in occasione dell'Assemblea Elettiva Provinciale della Fiesa, svoltasi a Modena. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

