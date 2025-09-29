daniele bellocchio e insideover finalisti al premio luchetta col racconto del dramma del myanmar

C’è anche Daniele Bellocchio, con il suo reportage “ Myanmar: la guerra civile dimenticata ” realizzato per InsideOver tra i finalisti del XXII Premio giornalistico internazionale Marco Luchetta, inserito nella terna di finalisti per la categoria “Reportage” assieme a “Leaving Gaza” di Chiara Avesani e Matteo Delbò e “La cattiva strada” di Gaia Mombelli. Bellocchio, lodigiano classe 1989, ha realizzato nel corso della sua carriera, diversi reportage che l’hanno portato a raccontare storie e scenari dimenticati in molte aree complesse del pianeta. Dalle guerre nella terra dai confini dissolti tra il Lago Ciad e il Sahel al violento conflitto tra Azerbaijan e Armenia per il controllo del Nagorno-Karabakh, Bellocchio ha cercato sempre di dare voce anche agli abitanti di quelle aree di mondo colpite da crisi e conflitti, spesso trascurate dai grandi media internazionali. 🔗 Leggi su It.insideover.com

