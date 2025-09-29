Daniel Day-Lewis promosso o bocciato il suo ritorno al cinema? Critica spaccata su Anemone

Il tre volte Premio Oscar è tornato a recitare in un film otto anni dopo l'ultima volta, ma la critica sembra essersi divisa parecchio questa volta Anemone, film con cui Daniel Day-Lewis ha fatto il suo ritorno alla recitazione otto anni dopo Il filo nascosto, è stato presentato in anteprima al New York Film Festival, ma finora i critici non stanno esattamente salutando con entusiasmo il ritorno del vincitore dell'Oscar. La pellicola, che segna il debutto alla regia del figlio Ronan Day-Lewis, non ha convinto particolarmente la critica e ha attualmente una valutazione del 79% su Rotten Tomatoes e del 55% su Metacritic. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

