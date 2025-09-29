Dallo stress al multitasking le cause sono molte Ma con piccole abitudini quotidiane si può far sparire la nebbia mentale

L a nebbia mentale non è una nemica invincibile. Con piccole azioni quotidiane e uno stile di vita equilibrato, è possibile ritrovare chiarezza, energia e concentrazione. Come una foschia che si dissolve all’alba, la mente può tornare limpida e pronta a brillare. Leggi anche › Come ritrovare la concentrazione con una camminata, meglio se nel verde C’è chi entra in una stanza e dimentica perché è lì, chi perde il filo del discorso a metà frase o fatica a concentrarsi su un compito semplice. È la cosiddetta nebbia mentale, una condizione sempre più diffusa in un mondo frenetico e sovraccarico di stimoli. 🔗 Leggi su Iodonna.it

