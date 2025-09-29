Dallo stress al multitasking le cause sono molte Ma con piccole abitudini quotidiane si può far sparire la nebbia mentale
L a nebbia mentale non è una nemica invincibile. Con piccole azioni quotidiane e uno stile di vita equilibrato, è possibile ritrovare chiarezza, energia e concentrazione. Come una foschia che si dissolve all’alba, la mente può tornare limpida e pronta a brillare. Leggi anche › Come ritrovare la concentrazione con una camminata, meglio se nel verde C’è chi entra in una stanza e dimentica perché è lì, chi perde il filo del discorso a metà frase o fatica a concentrarsi su un compito semplice. È la cosiddetta nebbia mentale, una condizione sempre più diffusa in un mondo frenetico e sovraccarico di stimoli. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: stress - multitasking
Effetto multitasking e burnout - #burnout #lavoro #multitasking #produttività #stress di Paolo Grossi - X Vai su X
I nostri esperti sono tutti concordi: alcune abitudini tolgono energia al benessere generale, ci logorano e aumentano lo stress, togliendoci buonumore e serenità. Le trovate elencate nella seconda card. Sei d'accordoQuale di queste ha gli effetti peggiori su di - facebook.com Vai su Facebook
Iperventilazione causata dallo stress - Lo stress cronico e gli attacchi di ansia sono tra i principali fattori che scatenano questo fenomeno. Come scrive microbiologiaitalia.it
Come si riesce a gestire lo stress sul lavoro - Scopri come gestire lo stress da lavoro correlato, un obbligo di legge per la sicurezza. Secondo veb.it