Dall' Istituto di Candiolo un passo in avanti nella ricerca sul cancro al colon | scoperta una proteina che provoca la resistenza alla chemioterapia
All’Istituto per la ricerca e la cura del cancro (Irccs) di Candiolo una scoperta apre una nuova strada per la cura del tumore del colon metastatico. Una proteina, chiamata Rad51, è stata identificata come indicatore della mancata risposta alla chemioterapia. Si tratta di una rivoluzione che. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Dall'Istituto di Candiolo una speranza per gli ammalati di tumore allo stomaco: nuova terapia lo rallenta nel 10-15% dei casi - Una nuova speranza terapeutica per chi è affetto da tumore allo stomaco arriva dall’Istituto per la ricerca e cura del cancro di Candiolo. Come scrive torinotoday.it
Tumori colon. Individuata la proteina che predice chi non risponderà alla chemioterapia. La scoperta all’Irccs Candiolo - La chemioterapia rappresenta il trattamento standard per la maggior parte dei pazienti con tumori del colon metastatici non operabili, ma solo circa la metà risponde, lasciando l’altra metà esposta a ... Riporta quotidianosanita.it