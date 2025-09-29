Dall’intuizione del fondatore a mezzo secolo di attività | Riccione riconosce l’Officina Marmanelli come Bottega Storica
L’amministrazione comunale di Riccione ha celebrato ieri, domenica, un importante traguardo per la storia economica e sociale della città, conferendo all’Officina Marmanelli il prestigioso riconoscimento di “Bottega Storica”.Leggi le notizie di RiminiToday su WhatsApp: iscriviti al canaleLa. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: dall - intuizione
Diesel nasce nel 1978 dall’intuizione di Renzo Rosso, figlio di agricoltori che a 15 anni cuciva jeans con la Singer della madre. Quei primi modelli, a zampa e vita bassa, erano già ribellione ai canoni dell’epoca. Il nome Diesel, semplice e universale, incarnav - facebook.com Vai su Facebook
Questa mostra racchiude il meglio del genio imprenditoriale italiano e rappresenta un tassello fondamentale del #MadeinItaly nel mondo. Gli oltre 100 marchi storici esposti costituiscono un patrimonio unico e inestimabile: realtà spesso nate dall’intuizione di - X Vai su X
Al via Micam, non solo business, mezzo secolo di storia della scarpa - Mezzo secolo di storia della scarpa, fatta di arte artigiana (tramandata tra generazioni), innovazione, Made in Italy e naturalmente affari. corriere.it scrive