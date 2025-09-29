Dall’intuizione al design guidato dagli utenti | come Tipsgg costruisce prodotti destinati a durare
Ogni startup di successo inizia con una storia di tentativi, errori e perseveranza. Per Anton Malyutin, fondatore e CEO di Tips.GG, il percorso che va dagli esperimenti guidati dall’intuizione alla costruzione di un prodotto davvero incentrato sugli utenti è una testimonianza di resilienza e visione. La sua recente intervista in un podcast ha fatto luce su come l’azienda sia passata da un piccolo sito di affiliazione a uno dei progetti più ambiziosi nell’ambito dell’analisi sportiva. Dalle prime iniziative alla nascita di Tips.gg. Il cammino imprenditoriale di Anton è iniziato in modi inattesi. 🔗 Leggi su Zon.it
In questa notizia si parla di: dall - intuizione
Dall’intuizione del fondatore a mezzo secolo di attività: Riccione riconosce l’Officina Marmanelli come “Bottega Storica”
Diesel nasce nel 1978 dall’intuizione di Renzo Rosso, figlio di agricoltori che a 15 anni cuciva jeans con la Singer della madre. Quei primi modelli, a zampa e vita bassa, erano già ribellione ai canoni dell’epoca. Il nome Diesel, semplice e universale, incarnav - facebook.com Vai su Facebook
Questa mostra racchiude il meglio del genio imprenditoriale italiano e rappresenta un tassello fondamentale del #MadeinItaly nel mondo. Gli oltre 100 marchi storici esposti costituiscono un patrimonio unico e inestimabile: realtà spesso nate dall’intuizione di - X Vai su X