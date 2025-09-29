Dallinga-Castro la staffetta del Bologna non funziona
AAA gol delle punte cercasi. Tra gli alti e bassi del Bologna di Italiano di questo inizio stagione c’è una certa difficoltà da parte degli attaccanti a trovare il gol. Attaccanti puri, sia chiaro. Perché Riccardo Orsolini è già a quota 3 in stagione ma se si guarda al totale delle reti fatte, che sono 5 e già di per sé poche, si vede che c’è solo un tabellino col nome Santi Castro alla voce gol. Italiano non drammatizza: "Stagione lunga, ci saranno molti alti e bassi" L’argentino ha guidato la rimonta vittoriosa in casa con il Genoa, ha messo quasi sempre in campo la sua tipica garra, servendo anche un assist per il gol del già citato Orso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: dallinga - castro
Bologna, il Ciro più veloce. Immobile si prende la pole con 5 gol. Che distacco da colmare per Castro. E inizia a carburare anche Dallinga
Castro sotto pressione: con Immobile e Dallinga è lotta per un posto nel nuovo Bologna
L’olandese del Bologna. Dallinga 2, la rivincita: l’alter ego di Castro che sa volare in Europa
Risultato finale #LecceBologna 2-2 Marcatori: 13' Coulibaly (L), 46' rig Orsolini (B), 71' Odgaard (B), 94' Camarda (L). Ammoniti: Dallinga, Bernardeschi Sostituzioni 62' Bernardeschi / Orsolini 68' Cambiaghi /Rowe, Castro /Dallinga, Odgaard / Fabbian 83' De S - X Vai su X
? I CONVOCATI PER DOMANI Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski. Difensori: Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Vitík, Zortea. Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro. Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, O - facebook.com Vai su Facebook
Dallinga-Castro, la staffetta del Bologna non funziona - In attesa del ritorno di Immobile che sui social è in silenzio da tempo ... sport.quotidiano.net scrive
Lecce-Bologna, le probabili formazioni: Dallinga concede un po' di riposo a Castro - 00, arbitra Fourneau, diretta tv su DAZN e Sky): Come arriva. Scrive tuttomercatoweb.com