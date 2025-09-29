dallinga castro la staffetta del bologna non funziona

AAA gol delle punte cercasi. Tra gli alti e bassi del Bologna di Italiano di questo inizio stagione c’è una certa difficoltà da parte degli attaccanti a trovare il gol. Attaccanti puri, sia chiaro. Perché Riccardo Orsolini è già a quota 3 in stagione ma se si guarda al totale delle reti fatte, che sono 5 e già di per sé poche, si vede che c’è solo un tabellino col nome Santi Castro alla voce gol. Italiano non drammatizza: "Stagione lunga, ci saranno molti alti e bassi" L’argentino ha guidato la rimonta vittoriosa in casa con il Genoa, ha messo quasi sempre in campo la sua tipica garra, servendo anche un assist per il gol del già citato Orso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

