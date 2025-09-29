Dalle sanzioni amministrative pecuniarie all' arresto per resistenza | uomo nei guai

Un uomo di 26 anni è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, dai carabinieri di Portomaggiore. L'episodio è avvenuto nella mattina della scorsa domenica 28 settembre.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayL'individuo, già noto alle forze dell'ordine, ha catturato l'attenzione di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: sanzioni - amministrative

Carovana nomade allontanata dalla Polizia locale: due sanzioni per violazioni amministrative e una diffida

Alatri. Prevenzione del gioco d’azzardo patologico. Due persone deferite all’Autorità Giudiziaria. Ammende e sanzioni amministrative

Raoul Bova, esposto al Garante della Privacy anche contro il Napoli: chieste sanzioni amministrative (Repubblica)

Questura di Roma. . “Ostia sicura”. Stretta della Polizia di Stato sulla criminalità diffusa. 4 arresti e 15 denunce. Perquisizioni, sequestri e sanzioni amministrative per 2.000 euro. #questuradiroma #essercisempre Polizia di Stato Clicca qui per leggere l'articolo - facebook.com Vai su Facebook

Maxi operazione della polizia nel Pesarese per droga e armi. Cinque arresti, cinque denunce e sette sanzioni amministrative #ANSA - X Vai su X

Salute e sicurezza sul lavoro: aumentano sanzioni e ammende in caso di violazioni - Rivalutazione del 15,9% per ammende e sanzioni amministrative pecuniarie riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro. Come scrive ipsoa.it