Dalle immersioni al football americano il ricordo di Aaron Ursich | Un ragazzo d' oro
“Aaron era una persona piena di vita, coraggiosa, pensavo indistruttibile, era molto legato alla famiglia, con suo padre era inseparabile, amava sua moglie tantissimo e con lei ha avuto una splendida bimba. Faceva sia subaquea che apnea, era una bravissima persona, educata, piacevole, divertente”. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
In questa notizia si parla di: immersioni - football
