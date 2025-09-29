Dalle immersioni al football americano il ricordo di Aaron Ursich | Un ragazzo d' oro

Triesteprima.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aaron era una persona piena di vita, coraggiosa, pensavo indistruttibile, era molto legato alla famiglia, con suo padre era inseparabile, amava sua moglie tantissimo e con lei ha avuto una splendida bimba. Faceva sia subaquea che apnea, era una bravissima persona, educata, piacevole, divertente”. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: immersioni - football

Cerca Video su questo argomento: Immersioni Football Americano Ricordo