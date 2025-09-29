La nuova priorità nelle discussioni diplomatiche tra Stati Uniti ed Ucraina sembra adesso essere un “mega-accordo” per la fornitura di sistemi d’arma made-in-Usa al Paese dell’Europa Orientale. A renderlo noto lo scorso fine settimana è stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parlando in una conferenza stampa. Secondo il leader ucraino i punti principali dell’accordo in questione, dal valore di circa 90 miliardi di dollari, “sarebbero già stati discussi” con il Presidente statunitense Donald Trump (probabilmente in occasione del bilaterale avuto tra i due esponenti politici a New York, in occasione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite avvenuta la scorsa settimana, anche se dell’accordo in questione già si parlava lo scorso agosto), e adesso rimarrebbe solo da capire come implementare sul piano pratico la suddetta intesa. 🔗 Leggi su Formiche.net

Dall'accordo sui minerali all'accordo sulle armi. Il nuovo epicentro delle relazioni Kyiv-Washington