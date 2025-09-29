Q uando la mente è in tumulto, spesso la cura più semplice è anche la più silenziosa: aprire un libro. La lettura non è solo evasione, ma un vero atto di auto-cura. È scientificamente provato: secondo uno studio dell’ Università di Sussex, bastano sei minuti di lettura al giorno per ridurre lo stress fino al 68%, più di una passeggiata o di una tazza di tè. Immergersi nelle pagine rallenta il battito cardiaco, scioglie le tensioni e aiuta a dare un nome alle emozioni più complesse. Leggi anche › Rimedi letterari: 8 libri per curare ogni stato d’animo Questa è la filosofia alla base della biblioterapia, ovvero l’uso dei libri come strumenti terapeutici per affrontare momenti difficili e curare l’anima. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dalla tristezza all’ansia, fino al bisogno di leggerezza: la scelta dei libri giusti può diventare un potente rimedio per curare l’anima