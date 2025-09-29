Dalla Salernitana all’Al Ain alla scoperta di Lombardo | Siamo in grande crescita Servono idee nuove per la Serie A | ESCLUSIVO

Un passato nelle giovanili dell’Inter, diversi anni in granata e il passaggio dalla Spagna agli Emirati Arabi: la storia di Matteo Lombardo L’italiano, soprattutto in panchina, va di moda all’estero. In questi anni, diversi tecnici del nostro paese hanno esportato le proprie conoscenze altrove, facendo anche la conoscenza di campionati poco battuti. Matteo Lombardo – Calciomercato.it È il caso anche del 40enne Matteo Lombardo, passato dal settore giovanile dell’ Inter con Alberto Bollini, dalla Salernitana e dal San Fernando in Spagna, prima di approdare all’ Al Ain, negli Emirati Arabi Uniti. Direttore tecnico dell’Academy del club e allenatore dell’Under 23 che domani giocherà una importante competizione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

