Dalla Regione oltre 2,5 milioni di euro per abbattere le liste d' attesa a Monza e Brianza

Monzatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Obiettivo: abbattere le liste d’attesa. E se non si riesce attraverso il sistema sanitario nazionale lo si fa acquistando le prestazioni anche dalle strutture private accreditate. Lo ha deciso la Regione Lombardia: questa la nuova strategia messa a punto dal Pirellone e approvata oggi, lunedì 29. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: regione - oltre

Trasporto scolastico: oltre 2 milioni di euro dalla Regione Emilia-Romagna ai Comuni

Demanio idrico e opere idrauliche, oltre 2 milioni di euro dalla Regione per interventi urgenti

I produttori di mele guardano oltre Melavì, l'incontro in Regione

regione oltre 25 milioniDalla Regione oltre 2,5 milioni di euro per migliorare porti, infrastrutture e sicurezza nella pesca calabrese - Il contributo pubblico copre il 100% della spesa ammissibile, con un importo massimo per richiedente di 750 mila euro ... Secondo msn.com

regione oltre 25 milioniRegione, 90 milioni per la difesa delle coste laziali: «Interventi duraturi» - Il presidente Rocca: «È un piano ambizioso che metterà fine a soluzioni tampone». Segnala roma.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Regione Oltre 25 Milioni