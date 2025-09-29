Dalla flotta ombra russa alle città europee | quale sarebbe il viaggio dei pericolosi droni del Cremlino

La minaccia dei droni russi sulle capitali europee potrebbero arrivare dal mare. O meglio, dalle navi che costituiscono la flotta ombra russa, quell'armata di petroliere che permette a Mosca di aggirare le sanzioni occidentali sul petrolio russo e anche di compiere atti di sabotaggio. L'allarme. 🔗 Leggi su Today.it

Putin, flotta ombra colpita al cuore: ecco perché l'attacco ucraino al porto di Primorsk è un disastro

Tutto sulla guerra ombra contro la flotta fantasma di Mosca

Putin riceve Witkoff: missione per la tregua. Ft: «Trump valuta sanzioni alla "flotta ombra" di petroliere russe»

Volodymyr Zelenskyy / ? @ZelenskyyUa Durante il nostro incontro con il Presidente di Panama José Raúl Mulino. @JoseRaulMulino, abbiamo discusso dell'importanza delle sanzioni contro la flotta ombra russa. Panama ha già revocat - X Vai su X

La Commissione Europea ha approvato il 19º pacchetto di sanzioni contro la Russia. Le nuove misure colpiscono il settore bancario, 118 navi della flotta ombra russa, il settore enegetico e le transazioni in criptovalute. La presidente della Commission - facebook.com Vai su Facebook

Sanzioni contro la Russia, dal gas alle banche, le criptovalute e le navi ombra: i settori colpiti. Von der Leyen: «Aumentiamo la pressione» - Stop all'importazione di gas e petrolio russo fino al 2027, giro di vite sulla "flotta ombra" ma anche misure restrittive per banche, sistemi di pagamento e criptovalute. Come scrive msn.com

Putin, flotta ombra colpita al cuore: ecco perché l'attacco ucraino al porto di Primorsk è un disastro - Primorsk, nell'Oblast di Leningrado, funge da snodo chiave per la «flotta ombra» russa di vecchie petroliere, utilizzate per eludere le sanzioni, ha affermato la fonte. ilgazzettino.it scrive