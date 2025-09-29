Dalla fiera del turismo a San Gaudenzo dopo l' estate Rimini pronta a ripartire con gli eventi autunnali

Riminitoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rimini si prepara a un ottobre ricco di appuntamenti che spaziano dalla grande musica della Sagra Musicale Malatestiana alle prestigiose fiere internazionali come Ttg Travel Experience, dai tradizionali eventi cittadini legati alla festa di San Gaudenzo fino agli spettacoli di danza, teatro e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fiera - turismo

Buy Tuscany 2025, la Costa degli Etruschi pronta per la fiera sul turismo con buyer mondiali

Rimini e la Regione contro lo stand di Israele alla Fiera del Turismo: “Presenza inopportuna”

De Pascale e Sadegholvaad: “Diciamo no alla presenza di Israele alla fiera del turismo”

Cerca Video su questo argomento: Fiera Turismo San Gaudenzo