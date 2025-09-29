Dal Sud Africa ad Ancona | all' Univpm i i primi 24 studenti del progetto ITACA

ANCONA- Sono 24 gli studenti arrivati dal Sud Africa all’Università Politecnica delle Marche per partecipare al progetto ITACA – Internationalizing ITalianACademiawith Africa. L’incontro di benvenuto si è svolto giovedì 25 settembre presso la Facoltà di Economia “G. Fuà”. Finanziato dal Ministero. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

