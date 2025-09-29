Dal Sud Africa ad Ancona | all' Univpm i i primi 24 studenti del progetto ITACA
ANCONA- Sono 24 gli studenti arrivati dal Sud Africa all’Università Politecnica delle Marche per partecipare al progetto ITACA – Internationalizing ITalianACademiawith Africa. L’incontro di benvenuto si è svolto giovedì 25 settembre presso la Facoltà di Economia “G. Fuà”. Finanziato dal Ministero. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: africa - ancona
La Settimana Africana si svolge per le strade di Fano ma non solo! Domani, infatti, saremo a Pesaro, per puntare i riflettori su questioni del mondo femminista e del modo in cui si intrecciano con tanti altri temi importanti Appuntamento alle ore 18:00 a Pala - facebook.com Vai su Facebook
