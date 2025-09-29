Dal salotto alla scena - Viaggio in Italia la grande musica vocale alla Sala dei Teatini
Domenica 5 ottobre 2025 alle ore 18 alla Sala dei Teatini di via Scalabrini 9 la voce di Valentina Londino e il pianoforte di Nicolas Mottini guideranno il pubblico in un appassionante viaggio nella musica vocale italiana attraverso alcune delle più intense e raffinate pagine del repertorio da. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
DAL SALOTTO ALLA SCENA Sala dei Teatini, Piacenza Domenica 5 ottobre, ore 18.00 Un ideale viaggio musicale in Italia, tra le pagine più amate dell’opera e della romanza da salotto. Protagonisti: Valentina Londino, mezzosoprano Nicolas Miottini - facebook.com Vai su Facebook
