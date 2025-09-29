Dal primo ottobre al via il pagamento delle pensioni con Poste italiane anche nel Pescarese

Ilpescara.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poste Italiane informa che le pensioni di ottobre saranno in pagamento dal 1° del mese in tutti gli 80 uffici postali della provincia di Pescara. L'accredito sarà disponibile per i titolari di libretto di risparmio, conto BancoPosta o postepay evolution. I possessori di carta di debito potranno. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

