Dal primo ottobre al via il pagamento delle pensioni con Poste italiane anche nel Pescarese
Poste Italiane informa che le pensioni di ottobre saranno in pagamento dal 1° del mese in tutti gli 80 uffici postali della provincia di Pescara. L'accredito sarà disponibile per i titolari di libretto di risparmio, conto BancoPosta o postepay evolution. I possessori di carta di debito potranno.
Auto diesel Euro 5. Lo stop alla circolazione rinviato al primo ottobre 2026
Il primo tratto della ferrovia Faentina dopo l’alluvione di marzo riapre fra settembre e ottobre
Sopralluogo con Rfi sulla Faentina, Giani:"Riapertura primo tratto colpito tra settembre e ottobre"
