Dal Piemonte alla Valle d’Aosta | l’Italia del vino debutta ad Asti con la Guida 2026

29 set 2025

Mercoledì 1° ottobre 2025 ad Asti il Gambero Rosso presenta in anteprima la Guida Vini d’Italia 2026: premiati i giovani produttori e degustazione dei 27 Tre Bicchieri protagonisti della nuova edizione. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

