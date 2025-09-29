Dal passo della Braccina al Crinale dei Lavacchi | domenica di trekking a Santa Sofia
Domenica 26 ottobre nuovo appuntamento da non perdere per gli appassionati di trekking. Per il progetto “Dal Rifugio al Rifugio” viene organizzata un'escursione dal passo della Braccina verso Monte Cavallo per osservare da un sentiero di crinale panoramico i colori autunnali. Il ritrovo è alle. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: passo - braccina
Dal Passo della Braccina al crinale dei Lavacchi - AUTUNNO SLOW 2025 - facebook.com Vai su Facebook
Dal passo della Braccina al Crinale dei Lavacchi: domenica di trekking a Santa Sofia - Per il progetto “Dal Rifugio al Rifugio” viene organizzata un'escursione dal passo della Braccina verso Monte ... Segnala forlitoday.it