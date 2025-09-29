Dal ministero 6,5 milioni di euro alla Provincia per la riqualificazione delle strade

Coinvolge anche le 4 province abruzzesi il piano straordinario del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha destinato più di 38 milioni di euro per interventi di riqualificazione delle infrastrutture stradali.Si tratta di fondi che saranno utilizzabili dalle province, nell’ambito di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it