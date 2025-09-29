Il capoluogo lombardo nei giorni scorsi è stato un perfetto teatro per la presentazione delle collezioni moda della prossima bella stagione, ospitando le sfilate più prestigiose accanto a quelle di nomi nuovi ed emergenti. E questi defilé, naturalmente, con le loro mille diverse proposte hanno già messo in luce le tendenze Milano Fashion Week 2025 che si uniranno poi a quelle di Parigi. Alcuni trend, infatti, hanno dominato su tutti gli altri catturando l’attenzione degli addetti ai lavori e non solo. Se ogni designer ha il proprio stile e i propri cavalli di battaglia, alcuni tratti legano inevitabilmente tutte le collezioni, quest’anno soprattutto per quanto riguarda l’uso del colore e i pezzi must have da non farsi scappare. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Dal minimalismo ai blocchi di colore, dal reggiseno a vista al loungewear di lusso