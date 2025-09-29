Dal massacro dei Sioux a quello dei palestinesi la legge del più forte e la distribuzione di medaglie
Il 29 dicembre del 1890 un folto gruppo di Sioux Lakota (130 uomini e 230 tra donne e bambini) fu intercettato da quattro squadroni della cavalleria americana (circa 500 soldati) nella valle del fiume Wounded Klee. I Sioux, guidati dal capo Piede Grosso, avevano avuto notizia della morte del capo Toro Seduto, assassinato da uomini dell’Agenzia indiana pochi giorni prima., e si erano messi in marcia nel tentativo di raggiungere la riserva di Pine Ridge e mettersi sotto la protezione del capo Nuvola Rossa, lì confinato ormai da anni. Il capo Piede Grosso era gravemente ammalato di polmonite e praticamente inabile. 🔗 Leggi su It.insideover.com
In questa notizia si parla di: massacro - sioux
Usa, Hegseth conferma le medaglie ai soldati del massacro Sioux - X Vai su X
Nel suo messaggio alla Global Sumud Flotilla, il Presidente Mattarella ha riconosciuto l’alto valore umanitario della missione: non solo trasporto di aiuti a Gaza, ma mobilitazione di cittadini di 44 Paesi contro il massacro e le violazioni del diritto internazionale. - facebook.com Vai su Facebook
Palestina legge, gazebo racconta ciò che accade nel Paese e ne diffonde la cultura. Amer Hasan: «Uniti dalla volontà di stare al fianco dei palestinesi» - Un gazebo per raccontare quanto sta accadendo in Palestina, ma anche per dare spazio a letture ad alta voce di poesie e testi di importanti scrittori palestinesi che, dopo aver narrato al ... Riporta ilgazzettino.it