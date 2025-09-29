Il 29 dicembre del 1890 un folto gruppo di Sioux Lakota (130 uomini e 230 tra donne e bambini) fu intercettato da quattro squadroni della cavalleria americana (circa 500 soldati) nella valle del fiume Wounded Klee. I Sioux, guidati dal capo Piede Grosso, avevano avuto notizia della morte del capo Toro Seduto, assassinato da uomini dell’Agenzia indiana pochi giorni prima., e si erano messi in marcia nel tentativo di raggiungere la riserva di Pine Ridge e mettersi sotto la protezione del capo Nuvola Rossa, lì confinato ormai da anni. Il capo Piede Grosso era gravemente ammalato di polmonite e praticamente inabile. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Dal massacro dei Sioux a quello dei palestinesi, la legge del più forte e la distribuzione di medaglie