Dal dialogo istituzioni-imprese una nuova governance farmaceutica L’intervento di Berardo

Formiche.net | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Viviamo in un’epoca in cui l’incertezza, caratterizzata da imprevedibilità, interdipendenza e complessità permeano la nostra quotidianità. Guerre che si moltiplicano, crisi energetiche, instabilità economica, emergenze sanitarie globali e cambiamenti climatici che accelerano: gli anni 20 del nuovo secolo hanno confermato che il mondo è entrato in una fase di turbolenza sistemica. In questo scenario la salute pubblica non è più solo una questione di cura, ma un pilastro strategico della sicurezza nazionale e della coesione sociale. Eppure, proprio mentre la sanità dovrebbe essere rafforzata, molti sistemi mostrano segni di affanno. 🔗 Leggi su Formiche.net

