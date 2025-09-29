Dal casual chic al rock sofisticato | gli outfit migliori per trasformare la gonna a balze nel pezzo forte dell’autunno Ecco 5 idee

L a gonna a balze è molto più versatile di quanto sembri. Romantica per definizione, ma capace di trasformarsi con il giusto styling, diventa il capo passe-partout per affrontare l’autunno con stile. In bianco o in nero è una tela neutra su cui costruire outfit sempre nuovi. Ecco cinque abbinamenti di tendenza da provare subito. Con la camicia oversize Quando il desiderio è quello di un look rilassato ma curato, la gonna a balze si abbina alla perfezione a una camicia oversize. Si può completare l’outfit con sneakers minimal per ottenere un effetto casual-chic ideale per la quotidianità, dall’ufficio al brunch del weekend. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dal casual chic al rock sofisticato: gli outfit migliori per trasformare la gonna a balze nel pezzo forte dell’autunno. Ecco 5 idee

