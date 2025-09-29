Dal 9 ottobre nuove regole per i bonifici istantanei | basta un soffio per essere truffato

Il mondo dei pagamenti digitali è in continua evoluzione, e dal 9 ottobre 2025, nuove regole europee trasformeranno i bonifici istantanei. L’obiettivo è renderli più accessibili e convenienti per tutti i correntisti, ma dietro a questa apparente semplificazione si nasconde un rischio significativo: la possibilità di perdere i propri soldi in soli dieci secondi. Questa velocità, se da un lato garantisce un accredito immediato, dall’altro rende l’operazione irrevocabile, spalancando le porte a nuove e insidiose truffe. Le nuove normative europee, introdotte dal Regolamento UE 2024886, impongono a tutte le banche di consentire l’invio di bonifici istantanei attraverso gli stessi canali dei bonifici ordinari, come app, home banking e sportelli. 🔗 Leggi su Cultweb.it

