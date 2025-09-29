Dal 29 settembre Lidl porta la Spagna in tavola | paella chorizo e specialità iberiche sotto i 3€

Dopo il successo della settimana giapponese, Lidl torna con una nuova iniziativa che farà felici gli amanti della cucina mediterranea: dal 29 settembre al 5 ottobre 2025 arriva nei punti vendita la linea Sol&Mar, dedicata ai sapori autentici della Spagna. Paella pronta, jamón serrano, chorizo e tantissime specialità iberiche a prezzi che sembrano impossibili. La Spagna a portata di tutti. Quando pensiamo alla cucina spagnola, ci vengono in mente le tapas nei bar di Barcellona, la paella valenciana gustata di fronte al mare, il profumo intenso del chorizo che sfrigola sulla piastra. Sapori che raccontano storie di sole, convivialità e tradizione. 🔗 Leggi su Cultweb.it

