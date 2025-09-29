Dal 29 settembre Lidl porta la Spagna in tavola | paella chorizo e specialità iberiche sotto i 3€
Dopo il successo della settimana giapponese, Lidl torna con una nuova iniziativa che farà felici gli amanti della cucina mediterranea: dal 29 settembre al 5 ottobre 2025 arriva nei punti vendita la linea Sol&Mar, dedicata ai sapori autentici della Spagna. Paella pronta, jamón serrano, chorizo e tantissime specialità iberiche a prezzi che sembrano impossibili. La Spagna a portata di tutti. Quando pensiamo alla cucina spagnola, ci vengono in mente le tapas nei bar di Barcellona, la paella valenciana gustata di fronte al mare, il profumo intenso del chorizo che sfrigola sulla piastra. Sapori che raccontano storie di sole, convivialità e tradizione. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: settembre - lidl
Lidl, che offerta a settembre: è pratica, versatile e davvero economica
Anteprima nuovo volantino #Lidl dal 29 settembre al 5 ottobre 2025 - facebook.com Vai su Facebook
Lidl vale davvero, la nuova campagna dell'insegna On air dal 21 settembre si riflette in: qualità dei prodotti a marchio, assortimento bio e alternative a base vegetale, freschezza quotidiana garantita #retail #gdo #comunicazione @LidlItalia @raffaelaqu - X Vai su X
“La Porta Magica”, dal 29 settembre su Rai2 - Dal 29 settembre torna nel pomeriggio di Rai2 “La Porta Magica”, il programma condotto da Andrea Delogu in onda dal lunedì al venerdì alle ore 17. Riporta sorrisi.com